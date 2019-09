Commerce : Unacois Yessal veut copier le modèle Auchan

L’Unacois Yessal veut s'inspirer du modèle économique du groupe français, Auchan qui a bien étudié le besoin sénégalais. « Pourquoi Auchan vend à des prix moins chers? C'est parce qu'il a éliminé les intermédiaires. Il traite directement avec le producteur de carottes, avec le producteur de choux... », a expliqué le directeur exécutif régional de l'Unacois Yessal Alla Dieng.



D’après lui, les opérateurs économiques sénégalais sont capables de faire mieux et plus qu’Auchan. « Si trois commerçants mettent chacun un milliard cinq sur la table, ça fera quatre milliards cinq. Avec cette cotisation, ils peuvent faire plus et mieux, voire autant que Auchan », promet-il.



