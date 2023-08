Commerce de marchandises du G20 : Les exportations et importations ont diminué au 2ème trimestre 2023

Selon un communiqué de presse, les exportations et les importations ont diminué respectivement de 3.1% et 2.0%, reflétant la faible demande mondiale et la baisse des prix des matières premières, notamment de l'énergie. La chute des prix de l’énergie a contribué à réduire la valeur des échanges commerciaux en Amérique du Nord. Les exportations et les importations ont diminué de 5.7% et de 2.0% aux États-Unis, tandis que les exportations canadiennes ont diminué de 3.7% et les importations sont restées stables.



Dans l’Union européenne, ajoute la même source, les exportations de marchandises ont diminué en Allemagne et en Italie, mais ont progressé à un rythme soutenu, malgré un ralentissement, en France, tirées par le matériel de transport, notamment aéronautique. Les importations de l'UE se sont contractées de 1.2 %, principalement en raison de la baisse des prix de l'énergie. Les exportations ont augmenté de 2.1% au Royaume-Uni, reflétant de fortes ventes de machines et de matériel de transport. Le commerce de marchandises s'est fortement contracté en Asie de l'Est. Les exportations ont chuté de 5.7% en Chine, en partie à cause de la baisse des ventes d'appareils électroniques grand public. Les importations ont nettement diminué au Japon (-8.1%) et en Corée (-7.9%) en raison de la réduction des dépenses d'importation d'énergie. La chute des prix des matières premières a fait baisser les exportations en Australie et en Indonésie.



Les estimations préliminaires du commerce de services du G20 en valeur, mesurées en dollars courants des États-Unis indiquent un ralentissement marqué au T2 2023 par rapport au T1 2023. Selon les estimations, les exportations et les importations ont augmenté respectivement de 0.2% et de moins 0.6% au T2 2023, après la forte croissance de 4.5% et de 8.8% enregistrée au T1 2023. Les exportations de services ont augmenté de 1.0% aux États-Unis, tandis que les importations ont diminué de 1.3%, principalement en raison de la baisse des dépenses de transport et de voyage. Au Canada, les voyages et les services aux entreprises ont stimulé les exportations.



En Allemagne, les voyages et les services aux entreprises ont entraîné une baisse des exportations (-1.7%) et une hausse des importations de 1.0%. Les importations françaises ont fortement reculé (-7.2%) en raison de la baisse des dépenses de transport et de voyage. Au Royaume-Uni, les exportations de services ont diminué de 1.0%, tandis que les importations ont augmenté de 2.9% en raison de la hausse des achats de services financiers, de propriété intellectuelle et de services aux entreprises.



En revanche, le commerce des services s'est nettement développé en Australie et en Corée. En Australie, ce sont les voyages et le transport de passagers qui ont été les principaux moteurs de la croissance des exportations, tandis qu'en Corée, ce sont les voyages, la finance et les Tic qui ont tiré les exportations vers le haut. Les importations de services ont chuté de 4.2% au Japon, reflétant une baisse des dépenses des services aux entreprises, tandis que les exportations ont légèrement augmenté. La baisse des recettes de transport a entraîné une diminution des exportations de services en Chine (-4.4%), et les importations ont baissé de 1.4%.



