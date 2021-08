Commerce extérieur : Le solde commercial du Sénégal s’est détérioré au mois de juin

Cette détérioration du solde, souligne-t-elle, est expliquée par le déficit vis-à-vis du Nigéria (-35,6 milliards de FCFA contre +0,9 milliard de FCFA au mois précédent) et le creusement de celui-ci vis-à-vis de la République de Lituanie (-4,5 milliards de FCFA contre -0,8 milliards de FCFA au mois précédent) et de la Malaisie (-26,1 milliards de FCFA contre -6,1 milliards de FCFA au mois de mai 2021).



Cependant, l’agence relève que l’excédent du solde commercial vis-à-vis de la Hongrie (+3,7 milliards de FCFA contre -0,2 milliard de FCFA au mois précédent) a atténué le déficit de la balance commerciale. Par ailleurs, elle indique que le solde commercial s’est amélioré, au terme du premier semestre 2021, pour s’établir à -1041,1 milliards de FCFA contre -1117,7 milliards de FCFA pour la même période en 2020.



Bassirou MBAYE





Source : Le solde commercial du Sénégal s'est établi à -258,9 milliards de francs Cfa, au mois de juin 2021, contre -194,8 milliards de francs Cfa au mois précédent. Ces informations émanent de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd) qui en a fait écho dans son dernier numéro du « Bulletin mensuel du commerce extérieur ».

