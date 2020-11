Commercialisation de l'arachide: Faux départ de la campagne Annoncée en grande pompe avec une hausse du prix du kilo qui passe à 250 FCfa, la campagne de l'arachide démarre par un faux départ.

Mardi 24 Novembre 2020

En effet, selon "Le Témoin", des stockeurs privés réclament leurs arriérés de l'année dernière et des crédits pour la présente campagne.



A Kaolack, région du bassin arachidier, les agriculteurs ont simplement boycotté la campagne et le prix au kg fixé par l'Etat et prédisent l'échec de la campagne de la Sonacos.



