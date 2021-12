Commercialisation de l'arachide: Orsre et Pamecas signent une convention de partenariat L'organe de régulation du système de récépissé d'entrepôt de marchandises au Sénégal (ORSRE) et l'institution de micro-finance Pamecas ont signé ce lundi une convention. L’initiative vise la mise en oeuvre du système de récépissé d'entrepot (SRE) dans la commercialisation de l'arachide.

La convention signée entre ces deux structure intervient dans un contexte où l'Etat du Sénégal, sur proposition de la Banque Mondiale, à travers sa filiale de Société financière internationale (SFI), a mis en place des outils pour une meilleure politique de commercialisation de productions agricoles.



A travers la signature de cette convention, Pamecas peut désormais, financer ses clients que sont les producteurs, les commerçants, les transformateurs d'arachide sur la base du récepissé d'entrepot (RE).



Ces financements, précise-t-on, seront applicables dans toutes les zones de production d'arachide où Pamecas a ouvert ses guichets. Notamment, dans les régions de Diourbel, Kaolack, Kaffrine, Fatick, Tambacounda et Sedhiou. D'autres conventions verront prochainement le jour avec des institutions bancaires comme Orabank, Bnde, Banque Atlantique et bien d'autres établissements financiers qui nourrissent l'intention d'accompagner l'ORSRE dans le pilotage de l'arachide.



Ainsi, le Directeur général de l'OSRE, Driss Junior Diallo, a partagé les bonnes impressions qu’il a eues de Pamecas pour ses actions au Sud du pays, dans la phase expérimentale du SRE dans la filière anacarde. Chose qui a permis l'acceptation du récépissé d'entrepot (RE) dans cette zone de production de masse de l'anacarde.



Sous ce registre, le Directeur général de Pamecas, Modou Faye, le mécanisme SRE est d'autant plus rassurant que son modèle sécurise les récoltes et les paiements par un système de stockage qui obéit à un agrégat qualité des entrepôts. Ces infrastructures de stockage aux normes prouvent, si besoin en est, que l'ORSRE fournit les preuves de toutes les garanties d'un financement d'activités agricoles sûres.





