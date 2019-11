Commercialisation de l’arachide : la campagne démarre, au plus tard, en fin novembre La campagne de commercialisation de l’arachide va démarrer d’ici la fin du mois de novembre. C’est, en tout cas, ce qu’a affirmé le ministre de l’Agriculture, Moussa Baldé.

Rédigé par leral.net le Samedi 9 Novembre 2019 à 08:49 | | 0 commentaire(s)|

« La campagne va démarrer au plus tard à la fin de ce mois de novembre », a-t-il, en effet, déclaré sur la RFM.

Et d’assurer, « du côté du gouvernement, il n’ y aura pas de baisse du prix d’achat au kilo. Nous avons reçu de la part de la Banque islamique 30 milliards qui nous permettra d’acheter 150 000 tonnes d’arachide ».

S’agissant de la production agricole d’une manière générale, il ajoute : « la production est stable pour les spéculations comme l’arachide ou le riz, pour d’autre comme le niébé, elle a fortement augmentée ».



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos