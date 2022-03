Commercialisation des serviettes hygiéniques réutilisables: Ndèye Fatou Diba plaide pour la mise en place de l'usine qui...

Ndèye Fatou Diba, commerçante et membre de Etu jiggenu Jeggem, (un groupement de femmes qui participe à l’autonomisation des femmes et des jeunes filles dans la commune de Sandiara), fait un témoignage sur la contribution issue de la commercialisation des serviettes hygiéniques réutilisables pour l’autonomisation des femmes et le maintien des jeunes filles à l'école.

