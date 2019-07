Commissaire Cheikhna Keïta : « on ne transforme pas un ASP en policier » L’ancien commissaire de police Cheikhna Keïta est d’avis que le recours des Agents de sécurité de proximité (ASP) a ses limites et ne saurait combler le gap d’effectifs des fores de l’ordre.

« La sécurité est un métier. Il faut préparer les personnes qui doivent le faire. Il y a le maniement des armes, mais aussi une certaine responsabilité. Maintenant, dans le cadre de leur travail, les ASP sont exposés à intervenir comme des policiers. Ils apportent quelque chose, mais ce n’est pas une solution. On ne transforme pas un ASP en policier », a déclaré l’ancien patron de l’Ocrtis dans l’émission Grand Jury de ce dimanche.

Face au déficit d’effectifs, le commissaire Keïta n’y voit qu’une solution : « il faut recruter pour qu’on ait plus ces problèmes. Policier, c’est métier pointu. On ne peut pas mettre n’importe qui à sa place ».



