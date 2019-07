Commissaire Keïta : « la drogue n’a jamais été sécurisée au Sénégal »

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Juillet 2019 à 13:40 | | 0 commentaire(s)|

La question des 80kg de drogue volés au port a été soulevée lors d’une émission sur les ondes de la radio Iradion, transcrite par le quotidien Le Témoin, à laquelle le commissaire Cheikhna Sadibou Keïta était l’invité. L’ex-directeur de l’Office central pour la répression des trafics illicites de stupéfiants (OCTRIS), le commissaire Cheikhna Sadibou Keïta a estimé qu’il appartient à la Douane, d’apporter des réponses précises et que la drogue n’a jamais été sécurisé au Sénégal.



« La drogue n’a jamais été suffisamment sécurisée au Sénégal. On a toujours eu des problèmes de fuite de drogue au Sénégal. Il est même arrivé que des scellés de drogue disparaissent », a-t-il révélé, avant de faire savoir que le Sénégal est en retard par rapport aux moyens utilisés pour contrôler et vérifier le trafic de la drogue.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos