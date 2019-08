Commissaire Sangharé muté à la DGPN : Le Président de l'Unis ‘’choqué’’, appelle à une marche Le commissaire Bara Sankharé nommé conseiller à la Direction générale de la police nationale (Dgpn), le Président de l'Union des indépendants du Sénégal (Unis) se dit particulièrement choqué par une telle décision et appelle à une marche pour que l’ex commissaire des Parcelles soit sanctionné à la hauteur de la faute qu’il a commise.

« Nous sommes particulièrement choqués. Sur cet incident, il est clair que tous les Sénégalais ont vu, compris qu’il y a un abus de pouvoir manifeste de la part du commissaire. Donc, on s'attendait à ce que la hiérarchie administrative qui est tenue de faire appliquer la loi, l'applique au commissaire Sangharé », a pesté Amadou Gaye sur Iradio.

« Il y a là une mentalité d'intouchable partagée entre ces policiers et la plupart des corps constitués de l'Etat. Et il est important dans le contexte que nous vivons, de donner un message clair à savoir qu'il est inacceptable que des hommes qui sont chargés de faire respecter l'ordre public, soient ceux qui commettent ces abus », a-t-il poursuivi.

Et d’ajouter : « Nous n'allons pas nous limiter à la dénonciation. J'invite la société civile, les acteurs politiques et les citoyens responsables à exiger la sanction de ce commissaire et organiser une marche pour demander l'application de la loi ».



