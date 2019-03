Commissaire Tabara Ndiaye : « il y a un quota fixé dans le recrutement des femmes dans la police » Le recrutement des femmes dans la police obéit à une logique de quota. C’est ce qu’a révélé le commissaire Tabara Ndiaye dans l’émission Grand Jury ce dimanche. « Il y a un quota pour le recrutement des femmes dans la police qui est de l’ordre de 9%, soit 500 femmes environ », a indiqué le porte-parole de la police dans l’émission Grand Jury de ce dimanche. Pour qu’il y ait plus de femmes dans ce corps, « il faudrait que certaines contraintes soient levées comme la taille et l’aspect physique », selon Tabara Ndiaye, qui confie que « l’autorité est en train d’y réfléchir ».

