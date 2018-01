Commissariat Spécial de l'Aéroport de Diass: Intense Lobbying pour débarquer le commissaire Tendeng

Courant avril 2017, le commissaire de police Mamadou Tendeng a été nommé patron du Commissariat spécial de l'aéroport Dakar-Yoff au moment où personne ne voulait y aller ! Car, Dakar-Yoff était considéré comme un "poste-placard" voire mourant du fait que l'aéroport s’apprêtait à déménager à Diass. Mais Dieu fait bien les choses puisque quelques mois après, le commissaire Tendeng et ses hommes ont migré vers l'Aéroport International Blaise Diagne (Aibd). Et, du coup, le poste fantôme est devenu une "station" extrêmement juteuse et stratégique, dans le positif de la sécurité des frontières.



Et cela a suffi pour aiguiser les appétits de certains cadres de la police, qui jouent la carte du lobbying pour s'y faire affecter. Toujours est-il que certains commissaires multiplient les interventions auprès du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye et du directeur général de la Police, Oumar Maal, pour faire débarquer le commissaire Mamadou Tendeng.











