Commissariat de Rufisque : Thione Niang cuisiné pendant 6 heures Thione Niang n’en a pas fini avec la police. Dans un post Facebook, repris par les Echos, il annonce qu’il a été très longuement par la police de Rufisque dans le cadre de l’exploitation d’une auberge à Sendou. « Chers amis. J'ai été convoqué par le commissariat de police de Rufisque, hier, et auditionné de 20h à 2h du matin. Le commissaire m'a informé que c'est le procureur qui a demandé qu'on m'auditionne en toute urgence. Je ne sais pas ce qui se prépare, mais je me bats et me battrais toujours pour les principes auxquels je crois, quel qu'en soit le prix. Je place ma confiance en Dieu et prépare ma défense avec mon avocat. Je vous tiendrais informé de l'évolution", a-t-il, en effet, écrit.

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Février 2020 à 09:55 | | 1 commentaire(s)|



