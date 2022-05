Commissariat de Tamba : Evasion rocambolesque de 2 trafiquants de drogue

Le commissariat central de Tamba est secoué par une affaire abracadabrante. Alors que deux individus arrêtés pour offre et cession de drogue, leur avaient été confiés par les éléments de la brigade régionale des stupéfiants de Tamba, ils ont réussi à prendre la poudre d'escampette, informe iGfm.



Ce vendredi, les limiers de l'ocrtis venus les récupérer pour procéder à leur déferrement au parquet de Tamba ont constaté leur absence. Le commandant Diallo et ses hommes ont regagné leur base très en colère contre leurs collègues limiers du commissariat central.



Le parquet a aussitôt été saisi et une enquête ouverte pour situer les responsabilités. Des recherches se poursuivent pour retrouver les deux fugitifs.