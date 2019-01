Commissariat du Plateau: 4 notaires arrêtés

4 membres du collectif des 22 notaires admis au concours d'accès à la profession organisé en 2013, non encore titularisés, viennent d'être appréhendés par la police du Plateau, ce lundi.



Il s'agit de Mes El hadj Mansour Diop, Cheikhou Sarr, Mamadou Gaye Faye et Bounama Fall Diallo. Selon le coordonnateur dudit collectif, cette arrestation fait suite, à leur conférence tenue, ce matin dans un hôtel de la place. Laquelle a été "immédiatement suivie d'une action d'envergure".



