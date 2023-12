Commission d’enquête parlementaire: Guy Marius Sagna muet sur les fonds qataris

C’est connu, le député Guy Marius Sagna est sur tous les fronts. A l’école, sur le foncier, dans les usines, partout où les populations sont « en colère », le député élu à la base, à Ziguinchor, sous la bannière de Yewwi Askan Wi, s’en mêle.



Dans cette récente affaire faisant aux affirmations de Me Moussa Diop, le député Guy Marius Sagna a annoncé avoir déposé « aujourd’hui, lundi 11 décembre 2023, une proposition pour la mise sur pied d’une commission d’enquête parlementaire, pour édifier l’Assemblée nationale et l’opinion publique sur les allégations de Me Moussa Diop, relatives à des permis d’exploration et d’exploitation d’une mine de diamants, impliquant l’ancien ministre Aly Ngouille Ndiaye, le président de la République Monsieur Macky Sall et l’homme d’affaires Jean Claude Mimran, en violation de l’article 25 de la constitution du Sénégal ».



Or dans cette affaire, la justice s’est autosaisie, ruinant la possibilité d’une commission d’enquête. Considéré comme le député du peuple, Guy Marius Sagna est quasiment sur toutes les brèches, au point de s’attirer la sympathie de bon nombre de ses compatriotes. Seulement voilà, le 25 novembre dernier, à l’Assemblée nationale, le député Matar Diop a indiqué qu’Ousmane Sonko est à la solde de lobbies étrangers, à qui il avait promis beaucoup de choses. « Il y a ceux qui nous parlent de détournement, alors que leur leader Ousmane Sonko que je vais citer nommément, a encaissé les milliards des lobbies, en leur promettant de renégocier les contrats, mais tout le monde sait qu’il ne peut plus être candidat. Aujourd’hui, ces gens lui en veulent et le menacent », a soutenu le parlementaire. Matar Diop ajoute que l’opposant est allé jusqu’à interpeller le Chef de l’Etat, pour une protection.



« Il a écrit au président de la République pour lui demander de protéger sa famille », a dit Matar Diop. Il s’exprimait ce 25 novembre, lors du passage à l’assemblée du ministre du Pétrole et des Énergies, Antoine Félix Diome, au cours du vote du projet de budget de son département. Lorsque son collègue Matar Diop a annoncé à la tribune de l’assemblée détenir les preuves qui enfoncent Ousmane Sonko, Guy Marius Sagna n’a pas demandé une commission d’enquête. Comme d'ailleurs l'écrasante majorité des députés. « Député du peuple », on pouvait s’attendre à ce qu’il exige que la lumière soit faite sur cette affaire qui met au centre des accusations, son mentor, Ousmane Sonko.



D'après le journal "Point Actu", cette affaire portée sur la place publique par le député de Touba, est tout aussi grave que celle des pierres précieuses révélées par Me Moussa Diop, candidat à la présidentielle de février 2024. Pis, le député Matar Diop est revenu, le lendemain à la charge, dans une interview au journal "L’Observateur", pour marteler détenir les preuves de ses allégations. « Je n’ai pas peur de ce que j’avance. Je ne compte retirer aucune virgule de mes propos », assume-t-il dans "L’Observateur", ajoutant n’avoir « aucun intérêt à mentir. J’assume entièrement mes propos et je les maintiens ».



D’ailleurs, enchaîne-t-il : « J’ai des preuves de ce que j’avance. Je suis prêt à aller n’importe où, mais je ne dévoilerai en aucun cas mes sources ». Amadou Bâ, cadre de Pastef (parti dissous), a réfuté les affirmations du député Matar Diop lors d’une interview avec la Rfm. « Je tiens à préciser que quand un député est dans l’hémicycle, il est couvert par l’immunité parlementaire. Il peut se permettre de tout dire sur le dos de gens, d’où ces accusations. Il sait que ses propos ne peuvent être attaqués ni en diffamation ni en quoi que ce soit, car il les a soulevés à l’Assemblée nationale, sous le couvert de l’immunité parlementaire.



On ne va pas donner à ce député la moindre importance. S’il est sûr de lui, s’il détient réellement des preuves, il n’a qu’à les sortir et les soumettre à la justice, au lieu de rester là à bavarder. Nous attendons qu’il montre les preuves de versements et la lettre qu’Ousmane Sonko a envoyé au président de la République. Je pense qu’il cherche uniquement du buzz », avance Amadou Bâ.