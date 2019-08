Commission d’enquête parlementaire: Sonko qualifie les membres de « marionnettes de cirque» et annonce une plainte…

Ousmane Sonko n’a pas perdu du temps pour apporter la réplique aux membres de la Commission d’enquête parlementaire sur le supposé détournement de 94 milliards de F Cfa dans le dossier du TF 1451/R. Le leader de Pastef qui tenait une conférence de presse au siège de son parti, a qualifié Aymerou Nguingue et Cie de « marionnettes de cirques» et de complices de Mamadou Mamour Diallo, l'ancien directeur des Domaines.





D’ailleurs, il a promis de porter plainte contre eux pour divulgation de secrets de l’enquête. « Ils n’ont pas le droit de communiquer sur les résultats de l’enquête. Nous les poursuivrons tous pour violation de secret de l’instruction. Ils sont trop petits pour m’intimider », dit-il.



Très en verve, Sonko n'a pas raté aussi le procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye qu’il considère comme un militant de « l’Alliance pour la république ».



« Je ne vais plus saisir le procureur de la République parce que nous l’avons déjà fait et, cela n’a abouti à rien. Nous ne lui faisons plus confiance. Nous allons saisir directement le Doyen des juges pour l’ouverture d’une information judiciaire. Nous avons déjà commis un pool d’avocats pour assurer notre défense », annonce le leader de Pastef.







