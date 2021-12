Commission d'instruction: Madiambal Diagne réclame le franc symbolique à Souleymane Téliko

Décidément, notre confrère Madiambal Diagne compte aller jusqu’au bout dans le différend qui l'oppose à l’ancien président de l’Union des magistrats du Sénégal (Ums), Souleymane Téliko. Pour cause, il a été convoqué et entendu, hier, devant une commission d'instruction mise en place par la Cour suprême, appelée à trancher cette affaire. « J'ai confirmé ma plainte contre Souleymane Téliko pour diffamation, injures publiques et dénonciations calomnieuses », a confirmé Madiambal Diagne lors de son audition.



Et le plaignant ne s’arrête pas là puisqu’il a réclamé des dommages et intérêts en guise de réparation. « Je me suis constitué partie civile et je réclame, en guise de réparation, le franc symbolique », a-t-il déclaré devant le président de la commission d’instruction compétente à juger les magistrats. Madiambal Diagne a profité de cette comparution pour rappeler que Souleymane Téliko avait tenu publiquement des propos jugés diffamatoires à son encontre. « Il m’avait accusé de faits de viol et d'escroquerie. Ensuite, il avait soutenu que le ministre de la Justice, Me Malick Sall, m’avait remis des documents pour lui nuire », s’est offusqué le patron du groupe Avenir Communication, informe-t-on dans "Le Témoin".