Commission de discipline: l'arbitre de Nantes-PSG, Tony Chapron suspendu trois mois ferme Deux semaines après son tacle sur Diego Carlos lors de Nantes-PSG, la commission de discipline a statué hier (jeudi) sur le cas de Tony Chapron. Et la sanction est lourde: six mois de suspension pour l'arbitre, dont trois avec sursis.

L'image avait fait le tour du monde, et le bonheur des réseaux sociaux. Tony Chapron, au sol, tentant de tacler le défenseur nantais Diego Carlos, qui venait de le faire chuter involontairement. Furieux, l'arbitre de ce FCN-PSG avait alors sorti un deuxième carton jaune synonyme d'expulsion, mais annulé le lendemain. Un coup de folie de la part de l'arbitre, qui lui vaut donc six mois de suspension dont trois avec sursis. Une sanction communiquée jeudi par la commission de discipline de la LFP.



"Un mauvais réflexe"

Avant ce verdict, l'arbitre avait été auditionné deux heures. Après la séance, son avocat Me Chevret, avait confirmé que Tony Chapron n'avait pas changé de ligne de défense. "A savoir qu’il avait eu un mauvais réflexe, qu’il le regrettait, qu’il avait présenté immédiatement ses excuses aux joueurs". A 45 ans, M. Chapron avait fait savoir avant cet épisode, qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison. Le Nantes-PSG du 14 janvier dernier ne devrait donc pas être son dernier match arbitré en L1.









