Commission de régulation du secteur de l’énergie : Ibrahima Niane remplace Ibrahima Amadou Sarr

Ibrahima Amadou Sarr n’est plus président de la Commission de Régulation du Secteur de l’Energie (CRSE). Selon des sources dignes de foi et généralement bien informées, il a été remplacé par Ibrahima Niane. Par les membres du Conseil de régulation, on cite Aminata Pouye à la direction juridique, révèle SudQuotidien.



Pour rappel, Ibrahima Amadou Sarr, Juriste – Master en droit de la régulation a été nommé Commissaire-Membre de la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité, en remplacement de Monsieur Edmond Diouf, dont le mandat est arrivé à terme, par décret présidentiel. Il était précédemment Expert Juriste Sénior à la Commission de Régulation du Secteur de l’Electricité, devenue Commission de Régulation du Secteur de l’Energie.