Commission de vente des cartes du Pds: La liste de Wade « déchirée », les karismiste se plient

Le Parti démocratique est secoué depuis quelques temps par un bras de fer qui oppose anciens et jeunes du parti, en particuliers les partisans de Karim Wade. Cette situation est née de la création d’une commission chargée de la vente des cartes de membres. C’est le secrétaire général, Me Abdoulaye Wade himself qui a mis en place cette structure et choisi et ses hommes.



Non seulement, les caciques du parti trouvent le nombre pléthorique, mais, ils s’émeuvent qu’elles soient composée en majorité de "Karimistes qui n’ont aucune connaissance du parti et de son vécu". Le journal "Les Echos" rapporte dans sa livraison du jour qu’hier à la rencontre des libéraux, le débat était houleux.



Une rencontre consacrée à l’établissement et la validation de la liste des membres de la commission au cours de laquelle, comme ils en avaient déjà annoncé la couleur, les anciens du parti comme Babacar Gaye, ont dit niet à sa composition.



Pour cause, les nouveaux doivent gravir des échaulons « step by step », avant de pouvoir figurer sur ces instances comme la commission de vente des cartes. C’est finalement les « barrons » qui ont eu gain de cause. Curieusement les « karimistes », qui sont essentiellement dans cette situation de néo-libéraux, se sont pliés et la plus part ont reconnu leur manque d’expérience.

Ndeye R. Thiane