Commissions présumées de Sudatel: Non-lieu pour Thierno Ousmane Sy et Kéba Keïnde Le dossier sur l’affaire des commissions présumées de Sudatel estimées à 20 milliards FCFA est définitivement clos. Le Doyen des juges a, en effet, requis le non-lieu en faveur des mis en cause, Thierno Ousmane Sy, Kéba Keïnde et à X, selon "Les Echos".

Rédigé par leral.net le Vendredi 8 Novembre 2019 à 11:13 | | 0 commentaire(s)|



