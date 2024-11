Commune de Bassoul : Plus de 150 personnes disparues en mer depuis le 20 octobre

L’alerte est de l’ONG Horizon Sans Frontière, dirigée par Boubacar Sèye, via un communiqué parvenu à notre rédaction. “ C’est un appel à l’aide, émis dans un cri de désespoir que nous avons reçu ce matin à Horizon Sans Frontières ”, alerte HSF, d'après "Sudquotidien.sn".



“ Selon notre interlocutrice Fatou Ndong, ils sont au moins 150 personnes, dont 8 femmes et 4 mineurs, à bord d'une pirogue depuis Bassoul pour îles Canaries ”, a rapporté dans le communiqué, Boubacar Sèye.





