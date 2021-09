Commune de Biscuiterie : calvaire et menace planent sur les habitants quartier riverain du Marché « Nguélaw » Un cri à la fois d’alerte, mais aussi aux allures de ras-le-bol a été lancé hier et partagé sur les réseaux sociaux. Pour les habitants du quartier à Copé, situé un peu avant marché « NGuélaw » de la commune de Biscuiterie, de 7H à 13H30 voir même 15H, du lundi au dimanche, c’est le calvaire. (Avec lactuacho)

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 11:00 | | 0 commentaire(s)|

Un riche et puissant commerçant a loué des magasins dans le quartier, parsemant le quartier de camions. Particuliers comme taximen ne peuvent ni aller, ni venir sauf si on gare son véhicule à quelques encablures des lieux, à ses risques et périls.



Depuis quelques années, le matin les habitants du quartier ont du mal à entrer ou à sortir à cause du stationnement anarchique des camions. Le maire qui a été informé, ne veut pas réagir, expliquant subtilement comment ce riche commerçant à travers les taxes ou patentes contribuent à renflouer leurs caisses.



Et en cas de danger, d’incendie ou autres périls, que feront les sapeurs et secouristes ? L’édile ne s’en soucie guère selon le lanceur d’alerte.

Autres dangers des maisons vétustes lui ont été signifiés depuis longtemps, sans aucune réaction. Et le weekend dernier, comme pour donner raison aux lanceurs d’alerte, un balcon qui s’est affaissé endommageant gravement une voiture garée à côté. Mais DIEU Merci c’est le moindre mal, car selon un habitant du coin, là où était garée la voiture, c’est d’habitude une commerçante qui y exerçait



Dans le quartier il y a deux vielles maisons qui devaient être détruites depuis, amis les autorités disent qu’elles ne peuvent rien faire.



Peut-être qu’ils attendent qu’ils aient mort d’homme pour réagir ?

Une pétition avait été déposée en 2019, l’actuel maire (l’intérimaire) avait reçu les habitants du quartier l’année dernière… mais c’est tout le temps des promesses.

Un appel est lancé aux autorités étatiques avant le pire !









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos