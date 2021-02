Commune de Darou Nahim : Serigne Fallou Mbackė "Assirou" , élément-clé pour les locales en vue ? Située à 17 km de Touba, la commune de Darou Nahim pourrait être briguée par un de ses dignes fils, en la personne de Serigne Fallou Mbackė, un élément fidèle à Idrissa Seck , loyal à ses côtés, sans relâche .

Rédigé par leral.net le Mardi 16 Février 2021 à 19:14 | | 0 commentaire(s)|

Sa participation aux prochaines élections pour briguer le fauteuil de maire dépend de ce que la coalition REWMI et APR décidera .



Mais sur lui souffle un vent favorable, car Il faut rappeler que Serigne Fallou Mbackė a posé de façon désintéressée autant d’actes sur le plan social et éducatif, qu’un élan de sympathie se dégage dès qu’on prononce son nom….



Autres atouts, avec son carnet d’adresse, il entretient d’excellentes relations qui lui permettent de mettre en avant et en valeur sa localité . Et d’ailleurs, nous dit-on, il avait fait des tournées dans certains quartiers de sa localité pour mieux s’enquérir de la situation des populations, en cette dure situation de pandémie.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos