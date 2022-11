Commune de Diarrere: Des boutiques cambriolées, des marchandises et une forte somme d’argent emportées

Les populations de la localité de Diarrere sont dans l’émoi. La nuit d’hier une bande de bandits a encore ciblé les boutiques de la localité. Un butin de près de 750 000 F Cfa a été soutiré des caisses. Les malfaiteurs ont sectionné les tôles des boutiques, avant de vider les caisses et emporter des articles comme des paquets de cigarettes, du lait, du café, un téléphone d’une célèbre marque.



Le premier adjoint au maire, joint au téléphone confirme l’information et précise que c’est la deuxième fois que la commune est ciblée par les malfaiteurs. «L’insécurité commence vraiment à sévir dans la commune», regrette Jean Marie Cheikh Ndiaye. La gendarmerie nationale s’est déployée à Diarrere pour constater les dégâts et ouvrir une enquête.



«Nous avons appelé la gendarmerie et nous l’avons conduit vers les différentes boutiques vandalisées. Partout les carambouilleurs ont sectionné les toitures en tôles pour s’infiltrer dans les magasins et commettre leur forfait» informe le responsable de la croix rouge de Diarrere.



