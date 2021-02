Commune de Diarrère : Thérèse Faye Diouf plaide pour la construction d’un centre de santé La maire de Diarrère, Thérèse Faye Diouf, a lancé un appel aux autorités compétentes pour l’érection d’un centre de santé dans sa commune.

’’(...) Nous lançons un appel aux autorités compétentes pour qu’elles sachent que nous voulons aller vers un Centre de santé, une strcuture sanitaire d’un niveau supérieur pour retenir nos populations’’, a-t-elle expliqué.

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Février 2021 à 08:47 | | 0 commentaire(s)|

Elle s’entretenait, samedi, avec des journalistes lors de la remise symbolique de deux ambulances aux postes de santé des villages de Bicole et de Mbettite.



’’Un centre de santé permettra aux populations de la commune de ne plus se déplacer vers des unités sanitaires supérieures de Fatick, de Mbour ou encore de Thiadiaye pour des soins’’, a-t-elle expliqué.



Selon elle, la commune de Diarrère compte presque plus de 35.000 habitants et sept postes de santé.



’’Donc, nous lançons un appel aux autorités compétentes pour qu’elles sachent que nous voulons aller vers un centre de santé, une strcuture sanitaire d’un niveau supérieur ; pour retenir nos populations’’, a-t-elle dit.



’’C’est une doléance des populations de la commune de Diarrère que je voudrais partager’’, a encore souligné Mme Diouf par ailleurs, administratrice du Fonds sénégalais de garantie des investissements prioritaires (FONGIP).



APS



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos