Commune de Grand-Yoff : Fatoumata Niang Bâ offre des kits scolaires aux élèves issus de familles démunies Fatoumata Niang Bâ, par ailleurs présidente du parti Union pour le Développement du Sénégal / Renouveau UDES R, était, ce dimanche, à Grand-Yoff, lors de sa traditionnelle cérémonie de remise de kits scolaires aux élèves issus de familles démunies de sa commune et de matériel sanitaire. Elle s’est prononcée sur l’actualité politique du pays.

Rédigé par leral.net le Dimanche 8 Octobre 2023 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

« J’accorde beaucoup d’importance à la jeunesse de mon pays, particulièrement à l’éducation des enfants de ma commune, Grand-Yoff. Cette activité de ce dimanche vise à alléger la charge aux parents, par rapport au coût de la rentrée scolaire, mais aussi, à accompagner les enfants pour qu’ils bénéficient, pour la rentrée, de kits de fournitures. Le but recherché est qu’ils soient à l’aise en classe. Ce qui leur permettra de mieux étudier, dans les meilleures conditions, pour de bons résultats… », a soutenu la native de Grand Yoff.



Elle est aussi revenue sur le choix du Président Macky Sall, en la personne du Pm Amadou Bâ. Un choix qu’elle qualifie de « raisonnable » et « judicieux ».



Il a aussi été question de parrainages avec leur nouveau leader. « Dès le lendemain du lancement de la collecte avec notre candidat Amadou Bâ, au siège de l’Apr, nous avons commencé à occuper le terrain dans ce sens », soutient-elle. Non sans exhorter les leader de Bby à plus occuper le terrain « afin que dès le premier tour à la présidentielle de 2024, nous puissions triompher (…) Nous prenons ces élections très au sérieux. C’est pour ça que nous demandons plus d’implication sur le terrain et d’organisation, pour atteindre le maximum de parrains fixés par l’autorité… ».





Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook