Commune de Maka Yopp : Un feu de brousse consume plus de 40 hectares de maïs APS – Un feu de brousse a ravagé , samedi , des champs de maïs , estimés à plus d’une quarantaine d’hectares , d’une valeur évaluée à plus de 60 millions de francs CFA dans la commune de Maka Yopp dans département de Koungheul (Kaffrine, centre), a constaté l’APS.

Selon Sergine Moustapha Ndiaye, l’un des sinistrés ‘’c’est le désespoir à quelques semaines du démarrage de la campagne de commercialisation et de la récolte , car tout est presque parti en fumée’’.



‘’C’est un feu de brousse, dont nous ignorons l’origine. Il a ravagé mon champ de maïs de plus de 44 hectares. D’autres hectares apparentant à des paysans sont aussi partis en fumée. Au moins 200 tonnes de maïs estimées à une valeur de plus de 60 millions de FCFA ont été ravagées par les flammes’’, a t- il expliqué sur un ton empreint de désolation.



Les sinistrés lancent un appel au secours à l’Etat du Sénégal et aux bonnes volontés.



‘’Nous lançons un appel au secours à l’Etat du Sénégal de nous venir en aide pour nous permettre de compenser cette perte énorme. Il nous faut des solutions à cette situation car nous sommes de jeunes entrepreneurs locaux , d’acteurs de développement et d’ operateurs économiques qui avons besoin d’être accompagnés’’, a plaidé Serigne Moustapha Ndiaye.



Il dit employer cinq personnes dans ces fermes de maïs ‘’en plus de l’accompagnement de quelques journaliers des villages environnants’’.



