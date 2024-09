Commune de Malicounda : Plus de de 16 millions FCfa collectés pour soutenir le mouvement «And Nawlé», dirigé par le maire Maguette Sène Un montant de 16 millions 135 mille francs a été collecté par les responsables de la Commune de Malicounda, pour soutenir le mouvement «And Nawlé», dirigé par le maire Maguette Sène.

« La semaine passée, nous nous sommes réunis ici pour lancer le mouvement And Nawlé du maire Maguette Sène. En l'espace d'une semaine, nous avons collecté 16 millions 135 mille francs lors de cette première levée de fonds, afin de montrer notre engagement et notre loyauté envers le maire, Maguette Sène », a déclaré Maimouna Diop.



La troisième adjointe au maire de Malicounda a également ajouté que des efforts supplémentaires seraient fournis pour faire élire l’édile de Malicounda, député à l’Assemblée nationale.



« Ce n’est que le début. Nous allons nous battre corps et âme pour élire Maguette Sène, car qui peut le plus, peut le moins ", a estimé la présidente des réseaux des femmes de Malicounda.













