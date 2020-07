Commune de Mbellacadio : un homme malvoyant de 70 ans guéri de la COVID-19 Un homme malvoyant de 70 ans originaire de Mbouma, un village de la commune de Mbellacadio, dans le département de Fatick (centre), a été déclaré guéri du coronavirus, a-t-on appris ce dimanche de source médicale.

’’Le vieux a été déclaré guéri du coronavirus à l’issue de deux contrôles sanitaires revenus négatifs effectués jeudi et samedi au centre de traitement des épidémies de l’hôpital régional de Fatick où il a été admis le 4 juillet dernier’’, a précisé la même source à l’agence de presse sénégalaise.



’’Hospitalisé durant une semaine au CTE de Fatick, il est le premier cas positif au Covid-19 enregistré dans la commune de Mbellacadio, et le deuxième cas positif dans le district sanitaire de Diakhao", a ajouté cette source.



La guérison de ce patient intervient deux jours après celle d’un autre patient de 93 ans, pris en charge à domicile à Diofior, dans le district sanitaire du même nom, est-il signalé de même source.



