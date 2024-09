Commune de Mbour : Le gouverneur de la région de Thiès, Saër Ndao, a installé le nouveau préfet, Amadou Diop

« Je ne serai pas long, mon intervention se limitera à des remerciements, des louanges et des prières », a déclaré le préfet sortant, qui a également profité de l’occasion pour souhaiter la bienvenue au nouveau préfet de Mbour, M. Amadou Diop, ainsi qu’au nouveau gouverneur de Thiès, M. Saër Ndao.



Le maire de la commune de Mbour, M. Cheikh Issa Sall, présent à la cérémonie avec d’autres maires du département, est revenu dans son discours sur les enjeux auxquels le département est confronté. « Vous conviendrez avec moi, des énormes potentialités du département de Mbour.



Les récents progrès infrastructurels et les opportunités économiques générées, ont considérablement stimulé la croissance démographique. Selon les résultats du dernier recensement national, le département se classe au troisième rang après Mbacké et Dakar », a rappelé le maire. Il a également souligné que ces informations doivent éclairer davantage sur les défis à venir.



Quant au nouveau préfet, M. Amadou Diop, installé dans ses fonctions par le gouverneur de Thiès, il a promis de suivre la voie tracée par son prédécesseur, en adoptant le principe du "jub jubal jubanti". « Je mesure pleinement l'ampleur des enjeux liés à cette nomination et, pour mériter cette confiance, je m’engage avec détermination, à servir l’État et la nation sous votre autorité, avec la loyauté et la dignité qu'exige cette fonction exaltante, tout en respectant le principe du jub jubal jubanti », a assuré la nouvelle autorité installée.











Omar Ndiaye