Commune de Nabadji Civol - Son bilan jugé mitigé, Abdoulaye Sally Sall humilié dans son fief

C’est une population décidée qui s’est levée pour montrer son mécontentement à Abdoulaye Sally Sall. La visite dans certaines localités de sa commune sera gravée à jamais dans sa mémoire. En effet, le maire sortant de Nabadji Civol a été hué et même humilié par des jeunes qui dénoncent un bilan plus que mitigé de ses sept ans à la tête de l’une des plus grandes communes de Matam où est originaire le chef de l’État, Macky Sall.



Au village de Dienga, une localité enclavée située à quelques kilomètres du chef-lieu communal, les jeunes lui ont attribué un carton rouge. Dans les vidéos, des populations, tous âges confondus, ont arboré des brassards rouges.



«La logique voudrait que vous présentiez un bilan après un mandat de 7 ans. Mais hélas, vous vous lancez dans une opération de séduction d'un électorat qui vous a tourné dos. Votre échec à la mairie de Nabadji Civol est connu de tous. Vous gagnerez à vous excuser auprès des populations qui vous ont fait confiance en 2014», a-t-on lu dans un message qui lui a été adressé.



En effet, entre autres reproches au maire, figurent le manque d’ambulance médicalisée depuis des années à Féte Niébé. Mais aussi, la localité Sédo Sébé qui a réclamé la réhabilitation du marché construit par ses dignes fils. Siriworo et Taïba ont sollicité l'érection de marchés ; Thiarène a exprimé le besoin d'une tente scolaire depuis le début du mandat d’Abdoulaye Sally Sall.



Pis encore, Tiguéré Ciré a toujours voulu que le terrain de football soit clôturé depuis 2014. Bokissaboudou a eu soif pendant plus d'une année parce que le forage peine à être dépanné. En somme, le bilan d’Abdoulaye Sally Sall est jugé négatif. Ce qui lui a valu une salve de critiques et d’humiliation.

Tribune