Commune de Niaguis : Le Premier Ministre Amadou Bâ inaugure le poste de santé de Fanda

Après l’inauguration du Musée-Mémorial “Le Joola”, le Premier Ministre Amadou Bâ a procédé ce mardi soir, à l’inauguration du poste de santé de Fanda.



Malgré l’heure tardive, les populations sont restées sur place pour réserver un accueil chaleureux au Chef du Gouvernement.



Ainsi, après une brève présentation de ce nouveau bijou sanitaire, le Premier Ministre a procédé à l’inauguration, en coupant le ruban.



Ensuite, ce fut une visite au sein du poste de santé qui va offrir plusieurs commodités pour les populations locales.



Pour rappel, cette infrastructure est entièrement réalisée par le PUMA et comporte des matériels de dernière génération.



À cet effet, il polarise les localités de Fanda, Bindialoum, Agnack vers Château, Diouloucouna et Bofa Mandjack, mais aussi en Guinée-Bissau, avec Potonrosse et Pobosse Guinée.



Cet ouvrage composé de 4 bâtiments, comporte un dispensaire, une maternité, un logement ICP, un logement sage-femme, un hangar pour accompagnants, un bloc d’hygiène externe…



Prenant la parole, la maire de Niaguis, Victorine Anquediche Ndeye a remercié le Président Macky Sall pour ses nombreuses réalisations en Casamance et a réitéré ses félicitations au Premier Ministre Amadou Bâ.



Clôturant la cérémonie, le Premier Ministre a magnifié l’accueil chaleureux qui lui a été réservé. Selon le Premier Ministre, “ la Casamance, c’est le Sénégal en miniature ”. C’est ce qui explique la série d’inaugurations qu’il a effectuées ce mardi, dans la localité.