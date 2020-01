Commune de Nianga : des braqueurs emportent un pick-up de la Sodefitex Des agents de la Sodefitex ont été victimes d’un braquage, mercredi, sur l'axe Kolda-Ziguinchor, entre les villages de Sara Teneng et Sinthiang Teneng, dans la commune de Nianga. Ils ont été dépouillés de leurs biens et leur pick-up, appartenant à la Sodefitex de Vélingara emporté par les assaillants selon l’Aps, reprise par Libération.

