Commune de Patte d’Oie: Des responsables locaux de Pastef dénoncent le blocage de l’inscription des primo-votants Dans une autre commune, particulièrement à la Patte d’Oie, les inscriptions sur les listes électorales polluent l’atmosphère politique, nous dit « L’As ».

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Août 2021 à 09:54 | | 0 commentaire(s)|

Et ce sont les responsables locaux de Pastef qui montent au créneau pour dénoncer le blocage de l’inscription des primo-votants sur les listes, pour défaut de certificats de résidence.



Les Patriotes accusent l’équipe municipale actuelle dirigée par l’édile socialiste Banda Diop. Ce dernier a toutefois fait une sortie, sur sa page Facebook, pour se dédouaner et nier toutes les accusations qui lui sont reprochées.



