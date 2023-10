Commune de Somone : les propriétaires des maisons inhabitées et des parcelles non bâties appelés à la Régularisation Face aux litiges fonciers qui polluent les Communes, Somone semble sur la voie de la prévention. En effet, les propriétaires des maisons inhabitées et des parcelles non bâties appelés à la régularisation de leurs biens avant le 31 décembre 2023. Voici le communiqué d’urgence parvenu à Leral

Le Maire de la commune de Somone informe aux propriétaires des maisons inhabitées ainsi que les parcelles non bâties que pour des raisons de sécurité publique, ils sont tenus de se présenter à la mairie avec toute la documentation requise pour l'identification et la règlementation de leur parcelle à partir du 17 octobre au 31 décembre 2023.



Ces habitations et ces parcelles non identifiées seront considérées sans propriétaires à partir du 1 janvier 2024.



Pour toute information complémentaire veillez nous contacter au 33 958 52 66; 77 566 71 35:77 796 69 76.

Fait à somone, le 17 octobre 2023

Le Maire



