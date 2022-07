Commune de Thiaroye Gare : Le maire Mbaye Sène décline des offres de corruption allant jusqu'à 50 millions FCFfa

" Mais derrière, ce cadeau insinue aussi que l'auteur te donne par la main droite et le retire par la main gauche avec les marchés Fictifs et l'exclusivité de gagner tous les marchés comme auparavant. J'ai aussi décliné l'offre ", poursuit-il.



2.000.000 FCfa offerts par mois par des collecteurs



"Deuxième proposition de certains collecteurs ( Djouti ), chaque week-end, 500 000 FCfa équivalant à 2 millions par mois, des collecteurs dont le salaire ne dépassent pas 150 000 FCfa par mois.



La commune perdait minimum 100 millions FCfa par an, j'ai relevé tous les collecteurs de leurs postes après leur offre. Je peux énumérer encore d'autres offres. J'ai licencié des personnes qui ont des CDI mais n'ont jamais mis leur pieds à la mairie, avec des salaires cadres ( emplois fictifs).



En 5 mois de gestion, si je n'avais pas pris l'option de rompre ce système, je peux me retrouver facilement à l'heure actuelle, avec 30 à 50 millions FCfa. Je partage les mêmes convictions du maire de Thiès Babacar Diop .



L'homme n'est rien. Nous finissons toujours au fond d'un trou? laissant amis et parents en pleurs. Je souhaite à ma mort qu'on dise : il aimait son pays, il a vécu en se rendant utile, plutôt qu'il était riche. Je souhaite retrouver mes futurs compagnons dans la dignité d'homme comme je suis né dans cette dignité '' .



Mbaye Sène? Maire de la Commune de Thiaroye Gare