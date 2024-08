Commune de Thiès nord: Mouhamadou Diakhaté succède à Birame Soulèye Diop

Les conseillers municipaux de la commune Thiès nord étaient convoqués à une nouvelle session ce samedi 3 août 2024 pour l’élection d’un nouveau maire, relate Bes Bi.



À l’issue du vote, Mouhamadou Diakhaté a été élu avec 54 voix et succède ainsi à Birame Soulèye Diop. Il est suivi de Boubacar Dembélé qui a obtenu 20 voix et Babacar Cissé 2 voix.



Le nouveau maire est le candidat du Parti Pastef, comme son prédécesseur, et occupait le poste de 8ème adjoint au maire. A rappeler aussi que plusieurs candidats étaient en lice dont ceux du Parti Pastef et alliés, du Pur, de Benno, etc.



Des visites nocturnes et autres manœuvres auprès des conseillers municipaux ont précédé ce vote ce vote dans l'optique de décrocher le maximum de suffrages.