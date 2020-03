Communication de Mme le Ministre Zahra Iyane Thiam Diop en séance plénière au Haut Conseil des Collectivités Territoriales Dans le cadre de la première session ordinaire de l’année 2020 du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le Ministre de la Microfinance et de l’Economie sociale et solidaire Mme Zahra Iyane THIAM DIOP fera face aux Hauts Conseillers, le lundi 16 mars 2020.

Son intervention sera articulée autour de trois axes majeurs qui occupent une importance capitale dans la stratégie d’inclusion financière et sociale des populations vulnérables de son département.

• La cartographie des projets et programmes financés par le Fonds d’impulsion de la Micro finance (FIMF)

• Les contraintes et obstacles à la mobilisation et à l’octroi des financements en milieu rural

• Les Perspectives

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Mars 2020 à 12:10 | | 0 commentaire(s)|

En effet, le Sénégal a affiché un taux de croissance supérieure à 6 % depuis 2015, et pour accompagner ce taux de croissance encourageant et lutter contre les inégalités sociales, Monsieur le Président de la République a lancé à côté des programmes de filets sociaux, un ensemble d’initiatives nationales notamment l’initiative « PSE-Economie sociale et solidaire » comme un modèle de développement entrepreneurial et d’inclusion sociale par l’économique, des populations vulnérables à la base.

Il convient cependant de noter que le taux de pénétration du secteur de la microfinance en milieu rural reste très faible et que l’accès au crédit demeure encore à l’avantage des hommes. Cela s’explique par un ensemble de contraintes liées entre autre à la faiblesse des capacités techniques, managériales et entrepreneuriales des populations en milieu rural, à l’absence de revenus suffisant et de garanties etc.

A ce titre, le renforcement des capacités financières des acteurs économiques particulièrement des femmes à la base, est déterminant pour l’amélioration de leur participation à la production, facteur important pour l’autonomisation économique, en mettant la microfinance au cœur de la stratégie de promotion de l’ESS en tant qu’outil permettant d’apporter des services financiers et non financiers adaptés aux besoins de financement.

Mais aussi, d’accompagner la transition de l’économie informelle vers le monde de la petite et moyenne entreprise, de garantir une répartition équitable de la croissance.

Donc il est nécessaire demettre en place une stratégie nationale autour de l’économie sociale et solidaire, dans un contexte caractérisé par une prise de conscience générale des acteurs nationaux et internationaux de l’importance de ce secteur dans sa capacité à se positionner au plan intersectoriel et d’accompagner les groupements locaux à la base pour une croissance inclusive.

C’est pourquoi notre département travaille à asseoir « Un secteur de l’Economie sociale et solidaire, et de la Microfinance articulé, inclusif et performant pour un Sénégal émergent dans une société solidaire. ».Pour se faire, le Ministère dispose d’un ensemble de services et d’instruments dont le Fonds d’impulsion de la Microfinance (FIMF) qui fera l’objet d’une présentation au Haut conseil des collectivités territoriales.









Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos