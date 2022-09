Communication gouvernementale : Une clarification de l’action de l’Etat, exigée

Abordant la communication gouvernementale, le président de la République a exhorté les ministres à clarifier au quotidien, l’action de l’Etat devant les populations ou à travers les médias et les réseaux sociaux.



Le Chef de l’Etat a informé le Conseil de la reprise des tournées économiques, des Conseils des ministres délocalisés et des séances d’écoutes et d’échanges avec les forces vives de la nation dans la continuité des rencontres « Jokko ak Macky ».