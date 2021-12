Communication sur le variant Omicron: Pasteur et Iressef se font tirer les oreilles par... Après leurs communications en solo sur la découverte du variant Omicron, l'Institut Pasteur et l'Iressef se font tirer les oreilles, selon "Source A".

Rédigé par leral.net le Lundi 6 Décembre 2021

Le Ministère de la Santé et de l'Action sociale n'a pas aimé que les deux Instituts, au nom d'une rude concurrence, finissent par installer le désordre dans un pays qui dispose d'une Direction générale de la Santé, dotée d'une Division de la Surveillance des maladies.



Le journal fait des révélations sur les trois cas positifs qui ont participé à un atelier de la société d'anesthésie-réanimation d'Afrique francophone, tenu au Musée des Civilisations noires et dont les organisateurs ont été reçus par Macky Sall.

