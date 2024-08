Communiqué de Presse : StarTimes Obtient les Droits de Diffusion Non Exclusifs de La Liga pour 5 Saisons en Afrique Subsaharienne

StarTimes, la plateforme de télévision numérique leader en Afrique, est fière d'annoncer l'acquisition des droits de diffusion non exclusifs de la prestigieuse ligue de football espagnole, La Liga EA Sports et La Liga HyperMotion, pour les cinq prochaines saisons.



La Liga EA Sports, reconnue comme l'une des meilleures ligues de football professionnel en Europe et dans le monde, regroupe 20 équipes et se déroule sur 38 journées avec un total de 10 matchs par journée, selon un format aller-retour. Cette ligue est célèbre pour son impressionnant palmarès, incluant le plus grand nombre de lauréats du Ballon d'Or et du prix du Joueur Mondial de l'Année de la FIFA.



Détails de l'Accord de Diffusion

L'accord couvre les saisons 2024/25, 2025/26, 2026/27, 2027/28 et 2028/29. La diffusion des matchs sera disponible dans toutes les langues, à l'exception du français, incluant notamment l'anglais, le portugais et diverses langues locales. Ainsi, StarTimes s'assure d'atteindre un vaste public à travers tous les pays d'Afrique subsaharienne.



Réactions des Dirigeants

Melcior Soler, directeur audiovisuel de La Liga, a exprimé son enthousiasme quant à ce partenariat :



« Atteindre notre public est essentiel pour nous, et le partenariat avec StarTimes est essentiel pour fournir notre meilleur contenu à tous nos fans dans la région subsaharienne. »



Tiffany Shao, directrice des acquisitions et des opérations sportives de StarTimes, a également partagé sa satisfaction :



« Nous sommes ravis de partager la nouvelle de notre offre réussie pour les droits de diffusion de La Liga, garantissant ainsi l'accès à l'une des compétitions de football les plus prestigieuses au monde. Le football est au cœur de la stratégie de contenu sportif de StarTimes, et cette dernière acquisition souligne notre engagement à offrir à nos abonnés un divertissement de football de premier ordre. »





Cet accord marque une étape importante pour StarTimes dans sa mission de fournir un contenu sportif de qualité à ses abonnés. Grâce à cette acquisition, les fans de football en Afrique subsaharienne pourront suivre chaque moment palpitant de La Liga, l'une des ligues les plus suivies et admirées dans le monde du football.



StarTimes, une fenêtre ouverte sur le meilleur du sport mondial.

