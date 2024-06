Communiqué de Presse du collectif pour la libération de Doro Gaye

Les handicapés du Sénégal, Les aveugles du Sénégal, Les daaras Alkhourane, L'association des auto-écoles, Les familles religieuses (Touba, Kaolack, Tivaouane, Bouchra, Kanène), Les imams de la Casamance et Les étudiants demandent la libération de Doro Gaye



Nous, représentants des groupes et associations ci-dessus mentionnés, lançons un appel urgent et solennel aux autorités compétentes pour la libération immédiate de M. Doro Gaye. Sa présence et son engagement continu auprès de nos communautés sont essentiels et indispensables.



Doro Gaye a toujours été un pilier de soutien inestimable pour nos groupes. Qu'il s'agisse des personnes handicapées, des aveugles, des daaras, ou des auto-écoles, il a inlassablement consacré son temps et ses efforts pour répondre à nos besoins. De plus, il a été un allié indéfectible des familles religieuses de Touba, Kaolack, Tivaouane, Bouchra, Kanène, des imams de la Casamance, et des étudiants, nous accompagnant dans nos initiatives et apportant son aide précieuse à chaque fois que nous en avions besoin.



M. Gaye ne se contente pas de soutenir ses concitoyens; il a également joué un rôle crucial dans la pacification de l’espace universitaire et dans la gestion des démunis au Sénégal. Sa contribution à l’apaisement des tensions et à la promotion de la paix et de la stabilité au sein des campus universitaires est bien reconnue. Il a travaillé main dans la main avec l’État, fournissant une aide essentielle qui a bénéficié à toute la population.



Il est impératif que Doro Gaye puisse reprendre ses activités sans délai , surtout en cette prélude de tabaski pour continuer à soutenir ceux qui en ont le plus besoin.

Sa libération n’est pas seulement une question de justice, mais aussi une nécessité pour le bien-être de nos communautés.



Nous demandons respectueusement mais fermement que les autorités agissent rapidement pour permettre à Doro Gaye de retourner à son travail et de poursuivre son engagement auprès de nos groupes et de l’ensemble de la population sénégalaise.



Fait à Dakar, le 05 juin 2024



*Signataires :*



Les handicapés du Sénégal



Les aveugles du Sénégal



Les daaras Alkhourane



L'association des auto-écoles



Les familles religieuses : Touba, Kaolack, Tivaouane, Bouchra, Kanène



Les imams de la Casamance



Fédération almalikiya



Alliance pour l’émergence du Sénégal



Plate-forme des forces nouvelles



Les étudiants du Sénégal

Les étudiants de la Diaspora