Communiqué du conseil des Ministres du 08 mai 2019 Le Président de la République, son Excellence Monsieur Macky Sall a présidé ce mercredi 08 mai à 10h la réunion du Conseil des ministres.

Le chef de l’Etat a ouvert sa communication, en rendant un fervent hommage à la communauté musulmane du Sénégal, et à la OUMAH Islamique, à l’occasion du mois béni du ramadan. Il a sollicité les prières de tous les musulmans du Pays, particulièrement des guides et dignitaires religieux, pour un Sénégal de paix, et de concorde uni dans la foi d’un devenir collectif meilleur.

Il a formulé ainsi ses vœux de bon ramadan à tous nos compatriotes de même qu’aux étrangers qui vivent parmi nous et a salué sur la profondeur du dialogue islamo chrétien au Sénégal.



Le Chef de l’Etat a réaffirmé au plan diplomatique l’importance centrale à l’ancrage d’une véritable diplomatie économique, porteuse d’opportunités, dans le cadre de notre stratégie de développement économique et social. Il a par conséquent invité le gouvernement à engager l’optimisation de notre potentiel de coopération internationale et amplifier nos relations avec l’ensemble de nos partenaires financiers et techniques autour des secteurs accélérateurs de croissance, en ciblant les partenaires offrant ces opportunités.



Au plan stratégique, le Président de la République a invité le Premier Ministre, à instituer un comité semestriel de coordination sur la Coopération internationale sous sa présidence, et à organiser annuellement un forum international sur la coopération et le partenariat.



Le Premier Ministre, a débuté sa communication en félicitant le Chef de l’Etat d’avoir bien voulu décidé de la réforme institutionnelle, ayant abouti à la suppression du poste de Premier Ministre, avec davantage de proximité, d’efficacité.



Poursuivant sa communication, le Premier Ministre, Secrétaire Général de la Présidence a par ailleurs, fait le point sur la réunion tenue sur le port de Ndayane.



Il a également, informé le Conseil des dispositions prises par les cimentiers pour lever les contraintes entravant la poursuite des travaux relatifs au TER. Dans le même ordre, il a proposé la tenue d’un Conseil Présidentiel sur la construction des 100 000 logements.



Enfin, le Premier Ministre, a attiré l’attention sur l’urgence de diligenter le lancement du PSE vert, et la création de l’Agence de protection des forêts, en 2019.

Le Ministre des Finances et du Budget a fait une communication sur l’état d’exécution du budget et le projet de loi de Finances rectificative.

Le Ministre des Affaires étrangères a fait une communication sur la situation internationale, et l’organisation du pèlerinage à la Mecque, édition 2019.

Le Ministre du Développement communautaire a fait le point sur l’exécution des chantiers du PUMA, et la situation des stocks de sécurité alimentaire.

Le Ministre de l’Agriculture et de l’Equipement rural a fait une communication sur la collecte et l’exportation des produits agricoles.

Le ministre du Tourisme, a informé le conseil des conclusions issues du forum sur les prévisions saisonnières.

Le Ministre du Commerce a fait le point sur la visite effectuée par ses services, pour contrôler la vente des petites dosettes d’alcool, utilisées par les jeunes.

Le Ministre de l’Economie numérique a fait une communication, portant sur le sommet : « Transfom Africa », dans le cadre de SMART AFRICA qui se déroulera à Kigali du 15 au 16 mai prochain

Le Ministre du PSE a fait une communication sur les niches à exploiter pour des opportunités de croissance

Au titre des textes législatifs, le conseil, adopté le projet de loi portant autorisation de la création de la société nationale de gestion du patrimoine du Train Express régional « SEN- TER »



