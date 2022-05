Compétences des collectivités territoriales : La pêche, l’hydraulique et l’agriculture bientôt transférées aux maires Les domaines de compétence des collectivités territoriales vont s’accroître. En plus des 9 domaines de compétence, la pêche, l’hydraulique, l’agriculture et l’élevage sont actuellement à l’étude pour être transférés aux collectivités territoriales. L’évaluation de l’Acte 3 de la décentralisation étant un satisfecit, a permis cette augmentation. Le transfert va se faire de manière progressive collectivités territoriales va s’agrandir.

Après la première phase de l’Acte 3 de la décentralisation, le gouvernement étudie actuellement l’augmentation des domaines de compétence des mairies et conseils départementaux. «Il est prévu d’augmenter les compétences des collectivités territoriales.



L’agriculture, la pêche, l’élevage et l’hydraulique sont à l’étude pour être transférés pour aller vers une décentralisation effective. Cela se fera progressivement», a déclaré Oumar Guèye, le ministre des Collectivités territoriales, du développement et de l’aménagement des territoires, hier lors de la revue annuelle de son ministère. Oumar Guèye a aussi annoncé le lancement du Programme d’appui aux communes et agglomérations du Sénégal (Pacasen) dit urbain.



«C’est une enveloppe de 352 milliards de francs Cfa pour 478 collectivités territoriales qui n’étaient pas retenues pour le Pacasen urbain. Nous travaillons sur son lancement durant cette année», a expliqué le ministre, tout en précisant que ce projet sera adossé au Pacasen rural qui est de 130 milliards de francs Cfa pour 123 collectivités territoriales.



Faut-il le préciser, le Pacasen ambitionne de soutenir la mise en œuvre de l’Acte 3 de la décentralisation, en participant au développement des capacités de gouvernance et de financement des collectivités territoriales en mettant l’accent sur leur performance dans la gestion des investissements publics pour la fourniture de services locaux.



Revenant sur les projets de son ministère, Oumar Guèye affirme : «Le projet Nekaal état civil est en cours. Il est financé par l’Union européenne pour 18 milliards de francs Cfa. Ça va nous permettre de digitaliser l’état civil. La fonction publique locale est une réalité aujourd’hui. Tous les décrets sont signés. Le Centre national de la fonction publique locale et de la formation est maintenant opérant avec sa direction générale et son conseil d’administration. Il va appuyer dans le cadre de la formation et de la gestion les collectivités territoriales. »



« Le projet de protection côtière de Saint-Louis, qui va se terminer à la fin du mois de mai, luttera contre l’érosion côtière. Le projet de relogement de la Langue de Barbarie. Le plan d’aménagement et de développement du territoire a fait l’objet d’une loi d’orientation. Il englobe tous les projets que nous devons faire au Sénégal.»



Le projet Nekaal état civil, qui vise à moderniser l’état civil, doit permettre une interconnexion et la construction de centres d’état civil. «Tous les appels d’offres sont lancés pour la construction des états civils. Les sociétés devant travailler dans le soft ont vu l’appel d’offres. Nous sommes dans les temps, nous allons respecter les délais ; en fin 2023, il sera effectif», a assuré Oumar Guèye.

