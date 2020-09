Compétitivité et qualité des produits : Le Bmn et la Coopération allemande mettent plus de 1 milliard au profit des Pme sénégalaises

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020 à 19:51 | | 0 commentaire(s)|

Le Bureau de mise à niveau a, en charge, l’accompagnement de 20 entreprises privées de droit sénégalais en vue d’améliorer leur compétitivité par un meilleur positionnement sur les marchés national et international. C’est dans cette perspective que le Bmn a signé ce matin, avec chacune de ces entreprises, une convention.



Financé à hauteur de 1,5 millions d’euros soit plus de1 milliard de Francs Cfa, le projet qui doit durer 24 mois cible, selon le directeur du Bmn, les entreprises privées dont les domaines d’activités sont éligibles au Programme de mise à niveau et qui sont implantées dans les régions de Dakar, Diourbel, Fatick, Kaffrine, Kaolack et Thiès. Pour Ibrahima Diouf, il s’agira d’appuyer lesdites entreprises dans la réalisation d’investissements productifs qui leur permettront d’améliorer leur compétitivité, d’avoir une meilleure visibilité et positionnement concurrentiel sur leurs marchés et de créer des emplois.



Le programme comprend deux composantes à savoir la mise à niveau sectorielle pour des secteurs et filières à fort potentiel et spécifiques notamment l’aviculture, les cultures maraichères et fruitières, la transformation de produits locaux (arachide, sel, mil, maïs, anacarde etc), la confection textile et le tourisme et l’hôtellerie. L’autre composante qui est la mise à niveau allégée concerne les Petites et moyennes entreprises (Pme) déjà à l’export ou ayant un potentiel export. Ce programme permettra, d’après le Bmn, un renforcement de leurs capacités productives, une amélioration de la qualité des produits, un respect des standards et normes d’exportation entre autres.



Pour leur part, les représentants des entreprises retenues pour le programme ont magnifié l’importance de cette initiative lancée par la Coopération allemande au développement en partenariat avec le Bmn. C’est le cas de la représentante de Socopro, est une société qui œuvre dans la production et la commercialisation de sel iodé, de Ecolodge palmarin qui s’active dans l’hébergement et la restauration, de Horizon vert qui intervient dans la production de fruits et légumes etc.

Bassirou MBAYE









Source : Le Bureau de mise à niveau (Bmn) a procédé ce matin à la signature de conventions avec des entreprises retenues dans le cadre de la mise en œuvre du projet dénommé « Initiative spéciale formation et emploi » lancé par la Coopération allemande au développement (Giz) en janvier dernier. Au total, c’est un montant de 1,419 milliards de francs Cfa d’investissements approuvés et 620 millions de primes octroyées pour les 20 entreprises accompagnées par le Bmn.Source : https://www.lejecos.com/Competitivite-et-qualite-d...

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos