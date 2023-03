Compétitivité-prix : L’économie sénégalaise perd 1,4% en décembre 2022

Cette situation résulte, selon l’Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), des effets conjugués du différentiel d’inflation défavorable (+0,1 Pointe de pourcentage) et de l’appréciation du FCFA par rapport à la monnaie des pays partenaires commerciaux (+1,3%).



Face aux pays membres de l’UEMOA et de la zone Euro, les pertes de compétitivité sont ressorties respectivement à 0,9% et 0,2%, en liaison avec le différentiel d’inflation défavorable.



Bassirou MBAYE



Au mois de décembre 2022, l’économie sénégalaise a enregistré des pertes de compétitivité-prix évaluées à 1,4%, en variation mensuelle.Source : https://www.lejecos.com/Competitivite-prix-L-econo...