Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba : Son inauguration prévue le 6 février 2023

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba sera finalement inauguré le 06 février 2023. La pose de la première pierre avait eu lieu le 5 décembre 2018. C’est Serigne Mountaqa Mbacké qui avait personnellement procédé à l’acte en compagnie du ministre de l’Intérieur d’alors, Aly Ngouille Ndiaye. L’information émane de son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. Le complexe universitaire, financièrement évalué à 37 milliards francs Cfa, a presque achevé sa phase primaire.



Selon "Rewmi", le comité en charge du volet pédagogique de l’université dirigé par Serigne Ahmadou Badaoui Mbacké, qui a aussi supervisé la réalisation du chef d’œuvre, assure déjà que l’institution est prête à accueillir sa première cohorte d’étudiants. Pour une capacité de 1 200 places présentement et 10 000 à terme, l’université devra faire de Touba un hub du savoir et jouer sa partition dans l’offre éducative. Des structures comme Touba Ca Kanam avaient déjà livré le bâtiment engagé estimé financièrement, à 700 millions de francs Cfa. L’Université est née de la vision de Cheikh Ahmadou Bamba, qui disait dans un de ses poèmes ce qui suit : « Mon Seigneur, par la grâce du Prophète Élu, m’a construit une école par laquelle Il éloignera le mal, l’ignorance et le labeur » (Limahin Bachirin).