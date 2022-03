Complexe Mickey Land à Thiès : Le maire Babacar Diop dénonce «un scandale écologique et financier»

La Promenade des Thiessois, ex-Place de France, est un lieu emblématique à Thiès. En effet, elle a abrité des manifestations d’envergure comme la grève des cheminots avant les indépendances, les festivités marquant l’indépendance, les fameux événements politiques de la campagne électorale de 1988. Des évènements qui ont laissé leurs empreintes indélébiles sur la trajectoire historique de la cité du rail.



C’est après la survenue de la première alternance politique de 2000 que l’ancien maire de Thiès et tout-puissant Directeur de Cabinet d’alors du Président Abdoulaye Wade, Idrissa Seck a entrepris des travaux de modernisation du site, avant de le dénommer Promenade des Thiessois.



La place centrale qui fait face à la mairie était alors un jardin public verdoyant et sécurisé, avec un jet d’eau et des bancs publics à l’intérieur. Mais en 2014, avec l’avènement du maire Talla Sylla à la tête de la ville, la place centrale a été transformée en Mickey-land. Il s’agit d’un complexe comprenant un palais d’attraction, un restaurant, une place pour abriter des spectacles de tous genres, en lieu et place de l’espace vert.



Une situation déplorée hier par Dr. Bababcar Diop qui était sur le site, dans le cadre d’une visite de travail. Le nouveau maire a décelé dans ce projet «un scandale écologique et financier». Au-delà du Mickey-land, une autre structure commerciale dénommée «Cadior Glace» est implantée sur l’autre partie de la promenade, près de la place Mamadou Dia. Spécialisée dans la vente de glaces, «Cadior Glace» est le point de convergence des jeunes la nuit.



Du fait de ces aménagements, la Promenade des Thiessois est envahie tous les jours, surtout la nuit, par les jeunes qui y organisent des courses de vélos. C’est aussi un haut lieu de consommation d’alcool, de rendez-vous galants et où opèrent en toute impunité, les malfrats



Le Mickey Land occupe une place stratégique juste en face de l’Hôtel de Ville, mais pour Dr Babacar Diop, bien que située au cœur de Thiès, cette place ressemble plus à un site des ordures, de l’insécurité, du désordre, de la violence faite aux enfants.



« Nous avons connu dans le pays, dans cette ville, des scandales financiers, économiques ; mais ce qui se passe sur la Promenade des Thiessois, avec Mickey-Land, Cadior Glace, est tout simplement un scandale écologique. C’est un dépotoir placé au cœur de Thiès, qui empêche les Thiessois de respirer. On a confisqué l’espace public dans cette ville. Tous ces espaces appartiennent aux Thiessois, à la ville de Thiès et en tant que maire, je ne veux pas d’une place dédiée aux violences et aux ordures au cœur de la cité.



Par conséquent, tous ces espaces seront restitués aux Thiessois. On les rendra démocratiques et accessibles à tout le monde. Dès à présent, des mesures administratives vont commencer à être prises, pour les récupérer et protéger nos enfants. Et derrière les contrats, au-delà du scandale écologique, il y a des scandales financiers qui n’honorent pas Thiès et les Thiessois », renseigne le maire Babacar Diop, qui a promis de revenir sur le contenu de ces contrats.













L’As